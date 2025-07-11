عن حادث تحطم الطائرة الهندية... تحقيقٌ جديد يكشف التفاصيل

ركّز تحقيق في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي على تصرفات الطيارين، ولم يُشِر حتى الآن إلى وجود مشكلة في طائرة .

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ووفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على التقييمات الأولية للتحقيق، تشير النتائج الأولية إلى أن المفاتيح التي تتحكم في تدفق الوقود إلى محركيّ الطائرة كانت على وضع الإيقاف، مما أدى إلى فقدان واضح للدفع بعد الإقلاع بفترة وجيزة، وفقاً لصحيفة " " الأميركية.



ويستخدم الطيارون هذه المفاتيح لتشغيل محركات الطائرة، أو إيقافها، أو إعادة ضبطها في حالات طوارئ معينة. وأوضحت المصادر أن هذه المفاتيح تكون في وضع التشغيل عادةً أثناء الطيران، وليس من الواضح كيف أو لماذا تم إيقافها. وأضافوا أيضًا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك عرضيًا أم متعمدًا، أو ما إذا كانت هناك محاولة لإعادة تشغيلها. وإذا كانت المفاتيح على وضع الإيقاف، فقد يفسر ذلك سبب تنشيط مولد الطاقة الاحتياطي للطائرة المعروف باسم توربين الهواء في اللحظات التي سبقت تحطم الطائرة في نزل قريب لطلاب الطب.



وقُتل ما مجموعه 260 شخصًا في الحادث، من بينهم جميع من كانوا باستثناء شخص واحد. ومن المتوقع أن يصدر في حوادث الطائرات في ، الذي يقود التحقيق، تقريرًا أوليًا في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل. (العربية)