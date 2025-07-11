Advertisement

عربي-دولي

عن حادث تحطم الطائرة الهندية... تحقيقٌ جديد يكشف التفاصيل

Lebanon 24
11-07-2025 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1389911-638878414417174742.png
Doc-P-1389911-638878414417174742.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ركّز تحقيق في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الشهر الماضي على تصرفات الطيارين، ولم يُشِر حتى الآن إلى وجود مشكلة في طائرة بوينغ 787 دريملاينر.
Advertisement
 
ووفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على التقييمات الأولية للتحقيق، تشير النتائج الأولية إلى أن المفاتيح التي تتحكم في تدفق الوقود إلى محركيّ الطائرة كانت على وضع الإيقاف، مما أدى إلى فقدان واضح للدفع بعد الإقلاع بفترة وجيزة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ويستخدم الطيارون هذه المفاتيح لتشغيل محركات الطائرة، أو إيقافها، أو إعادة ضبطها في حالات طوارئ معينة. وأوضحت المصادر أن هذه المفاتيح تكون في وضع التشغيل عادةً أثناء الطيران، وليس من الواضح كيف أو لماذا تم إيقافها. وأضافوا أيضًا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك عرضيًا أم متعمدًا، أو ما إذا كانت هناك محاولة لإعادة تشغيلها. وإذا كانت المفاتيح على وضع الإيقاف، فقد يفسر ذلك سبب تنشيط مولد الطاقة الاحتياطي للطائرة المعروف باسم توربين الهواء في اللحظات التي سبقت تحطم الطائرة في نزل قريب لطلاب الطب.

وقُتل ما مجموعه 260 شخصًا في الحادث، من بينهم جميع من كانوا على متن الطائرة باستثناء شخص واحد. ومن المتوقع أن يصدر مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند، الذي يقود التحقيق، تقريرًا أوليًا في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 قتيلاً
lebanon 24
11/07/2025 20:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد... شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الهنديّة
lebanon 24
11/07/2025 20:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فرضيات مطروحة في تحطم الطائرة الهندية.. اليكم ابرزها
lebanon 24
11/07/2025 20:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ما آخر تطورات لغز تحطم الطائرة الهندية؟
lebanon 24
11/07/2025 20:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-07-11
12:48 | 2025-07-11
12:25 | 2025-07-11
12:00 | 2025-07-11
11:55 | 2025-07-11
11:36 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24