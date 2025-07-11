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عربي-دولي

حريق كبير في توسكانا أجبر 600 سائح على المغادرة

Lebanon 24
11-07-2025 | 07:44
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أجبر حريق غابات كبير اندلع قرب موقع تخييم على الساحل الغربي لإيطاليا في منطقة توسكانا، نحو 600 شخص على الإجلاء.
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وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الحريق اندلع في منطقة روكيتي قرب بلدة كاستيليون ديلا بيسكايا الساحلية، وامتد إلى غابات الصنوبر المجاورة ومنتجع عطلات.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، من دون تسجيل إصابات. (ارم نيوز)
 
 
 
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