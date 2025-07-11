حريق كبير في توسكانا أجبر 600 سائح على المغادرة

أجبر حريق غابات كبير اندلع قرب موقع تخييم على الساحل لإيطاليا في منطقة ، نحو 600 شخص على الإجلاء.

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وأوضحت "أنسا" أن الحريق اندلع في منطقة روكيتي قرب بلدة كاستيليون ديلا بيسكايا الساحلية، وامتد إلى غابات الصنوبر المجاورة ومنتجع عطلات.



وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، من دون تسجيل إصابات. (ارم نيوز)