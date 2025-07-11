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عربي-دولي

"مُخطّط خطير"... خبير يُحذّر مما قد يحدث في 15 تموز في دولة عربيّة

Lebanon 24
11-07-2025 | 08:22
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أطلق الخبير في مجال النقل البحري والطاقة القبطان محمد نور، تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن الدعوات المتداولة لإطفاء الأنوار يوم 15 تموز الجاري تحت عنوان "حملة مفاصل".
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وأكد القبطان نور أن هذه الدعوات التي تشجع على فصل الكهرباء عن المنازل والمؤسسات من الساعة 8 صباحا حتى 9:30 مساء تمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى تعطيل كاميرات المراقبة الأمنية وإحداث أعطال في المنشآت الصناعية واحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات في المناطق الحساسة وفتح المجال أمام أعمال التخريب.

وشدد القبطان على أن "هذه الحملة قد تكون جزءا من مخطط أكبر يستهدف زعزعة استقرار البلاد"، داعيا المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات التي تضر بالمصلحة الوطنية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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