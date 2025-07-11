"سنهاجم بقوة شديدة جداً".. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة

#عاجل ‼️الى سكان منطقة مدينة غزة في بلوكات 783, 784
⭕️في ضوء استخدام منظمة حماس الارهابية للمناطق المدنية لأعمال ارهابية، سوف يهاجم جيش الدفاع المنطقة بقوة شديدة جداً
🔴من أجل امنكم، أخلوا المنطقة بشكل فوري🔴
⭕️تقع المسوؤلية الكاملة عن معاناة السكان على عاتق المنظمات الإرهابية… pic.twitter.com/auHsvWsqnn
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 11, 2025
#عاجل ‼️الى سكان منطقة مدينة غزة في بلوكات 783, 784
⭕️في ضوء استخدام منظمة حماس الارهابية للمناطق المدنية لأعمال ارهابية، سوف يهاجم جيش الدفاع المنطقة بقوة شديدة جداً
🔴من أجل امنكم، أخلوا المنطقة بشكل فوري🔴
⭕️تقع المسوؤلية الكاملة عن معاناة السكان على عاتق المنظمات الإرهابية… pic.twitter.com/auHsvWsqnn