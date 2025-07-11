أردوغان يعلق على إحراق أسلحة الكردستاني.. إليكم ما قاله

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أشاد الرئيس إردوغان الجمعة بالمراسم الأولى التي أحرق خلالها مقاتلون من أسلحتهم في شمال ، ووصفها بأنها "خطوة مهمة نحو خالية من الإرهاب".وقال الذي بادرت حكومته إلى بدء عملية سلام مع الكردستاني "آمل أن تكون الخطوة المهمة اليوم نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، مباركة"، مضيفا "اللهم وفقنا في تحقيق أهدافنا لأمن وطننا... وإحلال السلام الدائم في منطقتنا". (سكاي نيوز عربية)