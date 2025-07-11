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عربي-دولي
أردوغان يعلق على إحراق أسلحة الكردستاني.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
11-07-2025
|
10:49
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أشاد الرئيس
التركي
رجب طيب
إردوغان الجمعة بالمراسم الأولى التي أحرق خلالها مقاتلون من
حزب العمال الكردستاني
أسلحتهم في شمال
العراق
، ووصفها بأنها "خطوة مهمة نحو
تركيا
خالية من الإرهاب".
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وقال
أردوغان
الذي بادرت حكومته إلى بدء عملية سلام مع
حزب العمال
الكردستاني "آمل أن تكون الخطوة المهمة اليوم نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، مباركة"، مضيفا "اللهم وفقنا في تحقيق أهدافنا لأمن وطننا... وإحلال السلام الدائم في منطقتنا". (سكاي نيوز عربية)
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