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إسرائيل تعلن عن تسلل من قطاع غزة... ما القصة؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 13:36
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بوجود أنباء أولية عن تسلل من قطاع غزة باتجاه "الغلاف" ورصد طائرة شراعية.
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