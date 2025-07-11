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عربي-دولي

معلومات جديدة عن الضربة الإيرانية لقاعدة العديد... هذا ما كُشف

Lebanon 24
11-07-2025 | 13:07
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مساء اليوم، انّ "الضربة الإيرانية لقاعدة العديد أسفرت عن أضرار طفيفة بالمعدات والهياكل". 
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أضافت في حديث لـ "العربية"، انّ "قاعدة العديد الجوية تعمل بشكل كامل وقادرة على تنفيذ مهمتها".


وكشفت أنّ "صاروخ إيراني باليستي واحد أصاب قاعدة العديد في 23حزيران". 
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