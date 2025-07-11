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عربي-دولي

خامنئي يهدد: قادرون على ضرب مواقع أميركية مهمة

Lebanon 24
11-07-2025 | 16:29
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أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم، أن "استهداف قاعدة العديد ليس حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة يمكن تكرارها".
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وهدّد خامنئي قائلاً: "نحن قادرون على الوصول إلى مواقع أميركية مهمة في المنطقة".
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