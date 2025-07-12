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عقوبات أميركية على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل

Lebanon 24
12-07-2025 | 00:34
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بعد 4 سنوات على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.
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