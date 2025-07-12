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عربي-دولي
عقوبات أميركية على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل
Lebanon 24
12-07-2025
|
00:34
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فرضت
الولايات المتحدة
عقوبات على الرئيس
الكوبي
ميغيل دياز كانيل
، بعد 4 سنوات على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها
الجزيرة
.
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