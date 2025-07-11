Advertisement

عربي-دولي

باراك يؤكد: لا ندعم إنشاء دولة منفصلة لـ"قسد" في سوريا

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1390145-638878976619533590.jpg
Doc-P-1390145-638878976619533590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، أمس الجمعة، ان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشتقة من حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن واشنطن لا تدعم إنشاء دولة منفصلة لقوات "قسد" أو ما يسمى "كردستان الحرة" في سوريا.
Advertisement

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن باراك قوله في تصريحات أدلى بها بنيويورك لمجموعة من الصحفيين، إن هناك تعاطفا في أوساط من الكونغرس الأميركي حيال تنظيم "قسد"، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج هذا الكيان ضمن الحكومة السورية.

وأوضح باراك أن "هذا الأمر لا يعني أن هناك مؤشرا على إقامة كردستان حرة في سوريا، ولا يعني إقامة دولة قسد منفصلة، أو دولة علوية أو درزية مستقلة، الجميع سيكون ضمن هيكل سوريا، والتي سيصبح لها دستورها وبرلمانها الخاص".

وأشار بارك إلى أن بدء حزب العمال الكردستاني في التخلي عن سلاحه "يعد تطورا كبيرا جدا بالنسبة لتركيا".

وبيّن باراك، أن الولايات المتحدة تحالفت سابقا مع "قسد" من أجل مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا: "ولهذا هناك شعور سائد أننا كنا شركاء معهم، ونحن مدينون لهم، لكن السؤال الأهم بماذا ندين لهم؟ لسنا مدينين (لهم) بحق إقامة إدارة مستقلة داخل دولة".

من جهته، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة بالمراسم الأولى التي أحرق خلالها مقاتلون من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في شمال العراق، ووصفها بأنها "خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب".

وصرّح أردوغان الذي بادرت حكومته إلى بدء عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني قائلا: "آمل أن تكون الخطوة المهمة اليوم نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، مباركة".(سكاي نيوز)



مواضيع ذات صلة
وزير خارجية العراق للعربية: ندعم أي قرار عربي يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
12/07/2025 11:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: على "قسد" أن تقبل بفكرة سوريا الواحدة
lebanon 24
12/07/2025 11:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة السجون تستعد لاستقبال نشطاء السفينة "مادلين" وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن "غفعون" في الرملة (يسرائيل هيوم)
lebanon 24
12/07/2025 11:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: تواصلت بشكل منفصل مع أمير قطر ورئيس الإمارات وأكدت تضامن العراق مع دولة قطر مع التشديد على عدم الانجرار إلى مزيد من تصعيد المواقف
lebanon 24
12/07/2025 11:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-07-12
04:21 | 2025-07-12
04:15 | 2025-07-12
04:04 | 2025-07-12
03:55 | 2025-07-12
03:54 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24