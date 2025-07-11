خامنئي: وجهنا صفعة لأميركا وقادرون على الوصول لمواقعها الحيوية في المنطقة

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أكد المرشد ، اليوم السبت، ان قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة.وفي منشور على حسابه في "إكس"، قال : "وجهت صفعة لأميركا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضرارا".وأضاف خامنئي: "إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبا".واختتم منشوره قائلا إن "استهداف ليست حادثة صغيرة بل كبيرة ويمكن تكرارها".وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت الماضي، خامنئي في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب مع في 13 حزيران وقتل فيها عدد من كبار والعلماء النوويينوظهر خامنئي الذي كان قد اختفى عن الأنظار منذ بدء تبادل الضربات الجوية بين طهران وتل أبيب في تجمع مغلق خلال مناسبة دينية.وكان خامنئي، قد أكد الشهر الماضي بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أن "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على إيران، مشددا على أن إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا".واعتبر خامنئي، أن الرئيس الأميركي كان "بحاجة إلى القيام "باستعراض"، مشيرا إلى أن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية .(سكاي نيوز)