محكمة أميركية ترفض اتفاقات "الإقرار بالذنب" لمتهمين في هجمات 11 ايلول

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ألغت محكمة استئناف أميركية الجمعة اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع ، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 ايلول، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته.وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، قبل أن تحرك الأميركي السابق لإلغائه العام الماضي، قائلا إن يستحقون رؤية محاكمة المتهمين.وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه".وأعلن عن اتفاقات إقرار الذنب مع ومتهمين آخرين في أواخر يوليو من العام الماضي.وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع بقضاياهم نحو الحل عقب المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وبينما هم يقبعون في سجن قاعدة العسكرية في كوبا.لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود له بالنظر إلى أهمية .وأضاف لاحقا أن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية".