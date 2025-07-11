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عربي-دولي

عشية زيارة مبعوث ترامب لكييف.. زيلينسكي: نؤكد استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:34
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى وعوداً بشحنات أسلحة جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
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وقال زيلينسكي في فيديو نشره الجمعة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لدينا إشارات سياسية على أعلى مستوى، إشارات جيدة، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية، ومن أصدقائنا الأوروبيين. ووفقاً لجميع التقارير، استؤنفت الإمدادات" التي كانت معلقة. وتابع: "نحن أيضاً بصدد الإعداد لشحنات أسلحة أوروبية جديدة".

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني عن توقعه باتخاذ الغرب لـ"خطوات قوية" بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي تعليقاً جزئياً على شحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل لأوكرانيا.
ومن المقرر عقد محادثات بشأن الدعم العسكري لكييف الأسبوع المقبل مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ وآخرين.

ويعتزم كيلوغ التوجه إلى كييف يوم الاثنين المقبل. وصرح للموقع الإخباري الأوكراني "نوفيني لايف"، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في روما يوم الجمعة، بأنه سيبقى في كييف لمدة أسبوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا إلى إنهاء سريع للقتال في أوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته مارس بشكل أساسي ضغوطاً على كييف عبر تقليص شحنات الأسلحة إليها. غير أن موقفه العلني تجاه موسكو أصبح في الآونة الأخيرة أكثر انتقاداً.

وكان ترامب قد أعلن الخميس أنه سيدلي "بتصريح مهم" حول روسيا يوم الاثنين المقبل.
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