عشية زيارة مبعوث ترامب لكييف.. زيلينسكي: نؤكد استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية

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وقال في فيديو نشره الجمعة على حساباته في : "لدينا إشارات سياسية على أعلى مستوى، إشارات جيدة، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية، ومن أصدقائنا الأوروبيين. ووفقاً لجميع التقارير، استؤنفت الإمدادات" التي كانت معلقة. وتابع: "نحن أيضاً بصدد الإعداد لشحنات أسلحة أوروبية جديدة".



في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني عن توقعه باتخاذ الغرب لـ"خطوات قوية" بشأن فرض عقوبات جديدة على . قال الرئيس الأوكراني إنه تلقى وعوداً بشحنات أسلحة جديدة من وحلفائها .وقال في فيديو نشره الجمعة على حساباته في : "لدينا إشارات سياسية على أعلى مستوى، إشارات جيدة، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية، ومن أصدقائنا الأوروبيين. ووفقاً لجميع التقارير، استؤنفت الإمدادات" التي كانت معلقة. وتابع: "نحن أيضاً بصدد الإعداد لشحنات أسلحة أوروبية جديدة".في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني عن توقعه باتخاذ الغرب لـ"خطوات قوية" بشأن فرض عقوبات جديدة على .

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي تعليقاً جزئياً على شحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل لأوكرانيا.

ومن المقرر عقد محادثات بشأن الدعم العسكري لكييف الأسبوع المقبل مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ وآخرين.



ويعتزم كيلوغ التوجه إلى يوم الاثنين المقبل. وصرح للموقع الإخباري الأوكراني "نوفيني لايف"، على هامش إعمار في يوم الجمعة، بأنه سيبقى في كييف لمدة أسبوع.



وكان الرئيس الأميركي قد دعا إلى إنهاء سريع للقتال في أوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته بشكل أساسي ضغوطاً على كييف عبر تقليص شحنات الأسلحة إليها. غير أن موقفه العلني تجاه أصبح في الآونة الأخيرة أكثر انتقاداً.



وكان قد أعلن الخميس أنه سيدلي "بتصريح مهم" حول روسيا يوم الاثنين المقبل.