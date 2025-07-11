الأمم المتحدة: مسؤولون إسرائيليون طلبوا أن نظل جهة إيصال المساعدات الرئيسية في قطاع غزة

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قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يريدون أن تظل جهة إيصال المساعدات الرئيسية في .وأضاف سكاو لصحافيين بعد زيارته لغزة وإسرائيل الأسبوع الماضي، أن عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تثير جدلاً لم يكن موضوعاً للمناقشة.وقال، في إشارة للمسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم خلال زيارته: "يريدون أن تستمر الأمم المتحدة في أن تكون الجهة الرئيسية لإيصال المساعدات، وخصوصاً إذا جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وطلبوا منا أن نكون مستعدين لتوسيع نطاق (المساعدات)".وتحاول ومصر وقطر التوسط لوقف إطلاق النار في الحرب بين وحركة في غزة. وقالت حماس يوم الأربعاء إن تدفق المساعدات يمثل إحدى النقاط الشائكة.وحثت إسرائيل والولايات المتحدة علناً الأمم المتحدة على العمل من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية" الجديدة لكن المنظمة الدولية رفضت ذلك وشككت في حياد المؤسسة وقالت إن نموذج التوزيع الذي تقدمه يعد عسكرة للمساعدات ويجبر سكان القطاع على النزوح.وقال سكاو إنه التقى بالسلطات على مستويات مختلفة الأسبوع الماضي وإنه "لم يُؤت في تلك المحادثات على ذكر" هذه المؤسسة.وأضاف: "أعتقد أنه كانت هناك شائعات عن إبعاد الأمم المتحدة، ولكن كان من الواضح جداً خلال المحادثات التي أجريتها أنهم يريدون أن تستمر المنظمة في أن تكون جهة إيصال المساعدات الرئيسية (في غزة)".(العربية)