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استشهاد فلسطيني أميركي على أيدي مستوطنين اسرائيليين في الضفة.. ضربوه حتى الموت

Lebanon 24
12-07-2025 | 00:50
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استشهد فلسطينيان في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت تقارير فلسطينية.
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 أشخاص خرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة في قرية سنجل، شمال رام الله.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إنها على علم بالأنباء التي أفادت بوفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية المحتلة، بعد ورود أنباء عن تعرض مواطن أميركي فلسطيني للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضا في إصابة الكثير من الأشخاص في بلدة شمال رام الله.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أقارب القتيل، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية"، مضيفا أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي "احتراما لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه".

ووقعت المواجهات عندما تظاهر فلسطينيون ضد بناء بؤرة استيطانية غير قانونية، حسبما أفاد شهود عيان، وتم ضرب فلسطيني، يبلغ من العمر23 عاما، حتى الموت.

نزيف حتى الموت
وبعد عدة ساعات عثر على جثة شاب آخر (23 عاما) كان يعتقد في البداية أنه مفقود.

وأفادت وزارة الصحة بأنه نزف حتى الموت من جرح طلق ناري أصيب به في الصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق تلغرام في وقت متأخر من يوم الجمعة إن "إرهابيين ألقوا بالحجارة على مدنيين إسرائيليين مجاورين لسنجل. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة".(سكاي نيوز)
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