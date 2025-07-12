استشهاد فلسطيني أميركي على أيدي مستوطنين اسرائيليين في الضفة.. ضربوه حتى الموت

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استشهد فلسطينيان في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في المحتلة، وفق ما أفادت تقارير فلسطينية.وقالت إن 10 أشخاص خرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة في قرية سنجل، شمال رام الله.وقالت أمس الجمعة إنها على علم بالأنباء التي أفادت بوفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية المحتلة، بعد ورود أنباء عن تعرض مواطن أميركي فلسطيني للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.وذكرت الفلسطينية "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن سيف الدين كامل عبد مصلط (23 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضا في إصابة الكثير من الأشخاص في بلدة شمال رام الله.ونقلت صحيفة عن أقارب القتيل، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.وقال متحدث باسم الأميركية "نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية"، مضيفا أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي "احتراما لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه".ووقعت المواجهات عندما تظاهر فلسطينيون ضد بناء بؤرة استيطانية غير قانونية، حسبما أفاد شهود ، وتم ضرب فلسطيني، يبلغ من العمر23 عاما، حتى الموت.نزيف حتى الموتوبعد عدة ساعات عثر على جثة شاب آخر (23 عاما) كان يعتقد في البداية أنه مفقود.وأفادت وزارة الصحة بأنه نزف حتى الموت من جرح طلق ناري أصيب به في .وقال الجيش على تطبيق تلغرام في وقت متأخر من يوم الجمعة إن "إرهابيين ألقوا بالحجارة على مدنيين إسرائيليين مجاورين لسنجل. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة".(سكاي نيوز)