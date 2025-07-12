أطباء بلا حدود: غزة تجاوزت مرحلة الخطر وسوء التغذية

Advertisement

حذّرت ، اليوم الجمعة، من أن فرقها في غزة سجّلت تصاعداً ملحوظاً في حالات سوء التغذية الحاد داخل القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تمرّس على دماره الحرب.وقالت المنظمة غير الحكومية إن حالات سوء التغذية الحاد شهدت “ارتفاعاً غير مسبوق” في اثنتين من عياداتها في .وأضافت في بيان أن “فرق أطباء تشهد ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في سوء التغذية الحاد بين سكان غزة”.وأوضحت أنه “في عيادة المواصي بجنوب غزة، وعيادة أطباء بلا حدود في غزة بشمال القطاع، نشهد أعلى عدد من حالات سوء التغذية التي سجلتها فرقنا في القطاع على الإطلاق”.