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عربي-دولي

بطائرات مسيّرة وصواريخ.. هجمات روسية على غرب أوكرانيا

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:22
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نفذت روسيا موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على غرب أوكرانيا خلال الليل، مشتهدفة مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام ومسؤولون أوكرانيون اليوم السبت.
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وتم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي لفيف، بالقرب من الحدود مع بولندا، وتشيرنفتسي، بالقرب من الحدود مع رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" نقلا عن صحفييها على الأرض.

وأفادت شبكة "سوسبيلن" العامة أيضا بوقوع انفجار في مدينة "لوتسك" في شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقال عمدة لفيف أندري سادوفي في منشور على تلغرام إن حريقا اندلع في أحد المبانى في لفيف بعد الهجمات.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا.

وأضافت أن الطائرات المسيّرة شوهدت أيضا تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقا لمصادر رسمية.

ونشرت بولندا، الجارة الغربية لأوكرانيا، طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، حسبما قالت القوات المسلحة البولندية على موقع "إكس".(سكاي نيوز)





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