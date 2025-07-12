بطائرات مسيّرة وصواريخ.. هجمات روسية على غرب أوكرانيا

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نفذت موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على غرب خلال الليل، مشتهدفة مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، وفق ما ذكرت ومسؤولون أوكرانيون اليوم السبت.وتم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي لفيف، بالقرب من الحدود مع ، وتشيرنفتسي، بالقرب من الحدود مع رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة " إندبندنت" نقلا عن صحفييها على الأرض.وأفادت شبكة "سوسبيلن" العامة أيضا بوقوع انفجار في مدينة "لوتسك" في شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته فرانس برس.وقال عمدة لفيف أندري سادوفي في منشور على إن حريقا اندلع في أحد المبانى في لفيف بعد الهجمات.وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن حذرت في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا.وأضافت أن الطائرات المسيّرة شوهدت أيضا تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقا لمصادر رسمية.ونشرت بولندا، الجارة الغربية لأوكرانيا، طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، حسبما قالت القوات المسلحة على موقع "إكس".(سكاي نيوز)