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بانتظار وقف النار.. غارات إسرائيلية عنيفة تودي بحياة 16 شهيدًا فلسطينيًا!

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:55
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أفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينيًا منذ فجر اليوم السبت، في سلسلة غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن أما وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف منطقة غرب مدينة غزة، كما استشهدت أربع نساء وأُصيب 10 مواطنين آخرين جراء قصف طال منزلًا قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرقي المدينة.

وفي حي الشيخ رضوان شرق غزة، استشهد فلسطينيان إثر قصف استهدف شقة سكنية، فيما ارتقت طفلة شهيدة وأُصيب آخرون في قصف شنته طائرات الاحتلال على منزل غرب النصيرات.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، مما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونُقلا إلى مجمع ناصر الطبي.

وتأتي هذه المجازر وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، بينما يترقب الفلسطينيون بقلق وحذر نتائج هذه المساعي، وسط أمل خافت بانفراجة تضع حدًا لنزيف الدم والدمار.
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