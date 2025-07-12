بانتظار وقف النار.. غارات إسرائيلية عنيفة تودي بحياة 16 شهيدًا فلسطينيًا!

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أفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينيًا منذ فجر اليوم السبت، في سلسلة غارات شنّها جيش على مناطق متفرقة من .وذكرت والمعلومات "وفا" أن أما وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف منطقة غرب مدينة غزة، كما استشهدت أربع نساء وأُصيب 10 مواطنين آخرين جراء قصف طال منزلًا قرب مدرسة في شرقي المدينة.وفي حي الشيخ ، استشهد فلسطينيان إثر قصف استهدف شقة سكنية، فيما ارتقت طفلة شهيدة وأُصيب آخرون في قصف شنته طائرات الاحتلال على منزل غرب النصيرات.وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، مما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله.كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في ، ونُقلا إلى .وتأتي هذه المجازر وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة بين وإسرائيل بوساطة إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، بينما يترقب بقلق وحذر نتائج هذه المساعي، وسط أمل خافت بانفراجة تضع حدًا لنزيف والدمار.