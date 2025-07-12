Advertisement

عربي-دولي

عمرها 70 عاماً.. "صورة" لمارلين مونرو تباع بـ21 ألف دولار

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1390242-638879152395630842.jpg
Doc-P-1390242-638879152395630842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بيعت صورة جواز سفر صغيرة تحمل توقيع النجمة الراحلة مارلين مونرو بـ21,655 دولار في مزاد أقيم هذا الأسبوع نظمته دار "RR Auction" ومقرها بوسطن الأميركية.
Advertisement
 
 
الصورة هذه جرى التقاطها في يوم مميز جمعها بزوجها آنذاك، أسطورة البيسبول جو ديماجيو، أثناء استعدادهما لقضاء شهر العسل في اليابان عام 1954.


ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، لا تتجاوز أبعاد الصورة الـ2.25 × 2.75 بوصة، فيما كُتب عليها بالحبر الأحمر: "إلى السيد بولدز، شكراً وخالص تحياتي، مارلين مونرو ديماجيو".
 
 
وكان الثنائي الشهير، الذي عقد قرانه قبل أسبوعين فقط من التقاط الصورة، قد توجها إلى مبنى فيدرالي في سان فرانسيسكو بتاريخ 29 كانون الثاني 1954 لاستخراج جوازي سفر استعداداً لرحلتهما إلى اليابان، التي جمعت بين شهر العسل ومهام عمل.
 
لكن مارلين مونرو، البالغة من العمر آنذاك 27 عاماً (واسمها الحقيقي نورما جين مورتنسن)، لم تكن تملك صورة شخصية مناسبة لجواز السفر.
 
 
مع هذا، بادر ديماجيو، الذي كان يبلغ 40 عاماً، بالتوجه إلى كشك تصوير قريب يحمل معه صورة لمونرو، وقام بطباعة عدة نسخ منها.
وعند عودته بعد نحو ساعة، وقّعت مونرو إحدى النسخ لموظف الجوازات هاري إي. بولدز، وفقًا لما ذكرته دار المزاد.
ورغم أن هذه الصورة الموقعة لم تُستخدم رسمياً في جواز سفرها، إلا أنها واحدة من النسخ الأصلية التي طُبعت في ذلك اليوم.
وديماجيو كان الزوج الثاني في حياة مونرو، بين زواجها من الشرطي جيمس دويرتي في بداية حياتها، وزواجها الأخير من الكاتب المسرحي الشهير آرثر ميلر، الذي انفصلت عنه قبل وفاتها المفاجئة عن عمر 36 عاماً. (سكاي نيوز عربية)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عمرها 49 عامًا فقط... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
lebanon 24
12/07/2025 15:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان
lebanon 24
12/07/2025 15:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية
lebanon 24
12/07/2025 15:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تخصّ ميسي.. ذكرى عمرها 19 عاماً تتجدد
lebanon 24
12/07/2025 15:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:13 | 2025-07-12
08:00 | 2025-07-12
07:54 | 2025-07-12
07:32 | 2025-07-12
07:19 | 2025-07-12
07:00 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24