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عربي-دولي
عمرها 70 عاماً.. "صورة" لمارلين مونرو تباع بـ21 ألف دولار
Lebanon 24
12-07-2025
|
03:54
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بيعت صورة جواز سفر صغيرة تحمل توقيع النجمة الراحلة
مارلين مونرو
بـ21,655 دولار في مزاد أقيم هذا الأسبوع نظمته دار "RR Auction" ومقرها
بوسطن
الأميركية.
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الصورة هذه جرى التقاطها في يوم مميز جمعها بزوجها آنذاك، أسطورة البيسبول جو ديماجيو، أثناء استعدادهما لقضاء
شهر العسل
في
اليابان
عام 1954.
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، لا تتجاوز أبعاد الصورة الـ2.25 × 2.75 بوصة، فيما كُتب عليها بالحبر الأحمر: "إلى السيد بولدز، شكراً وخالص تحياتي، مارلين
مونرو
ديماجيو".
وكان
الثنائي
الشهير، الذي عقد قرانه قبل أسبوعين فقط من التقاط الصورة، قد توجها إلى
مبنى فيدرالي
في سان
فرانسيسكو
بتاريخ 29 كانون الثاني 1954 لاستخراج جوازي سفر استعداداً لرحلتهما إلى اليابان، التي جمعت بين شهر العسل ومهام عمل.
لكن مارلين مونرو، البالغة من العمر آنذاك 27 عاماً (واسمها الحقيقي
نورما جين
مورتنسن)، لم تكن تملك صورة شخصية مناسبة لجواز السفر.
مع هذا،
بادر
ديماجيو، الذي كان يبلغ 40 عاماً، بالتوجه إلى كشك تصوير قريب يحمل معه صورة لمونرو، وقام بطباعة عدة نسخ منها.
وعند عودته بعد نحو ساعة، وقّعت مونرو إحدى النسخ لموظف الجوازات هاري إي. بولدز، وفقًا لما ذكرته دار المزاد.
ورغم أن هذه الصورة الموقعة لم تُستخدم رسمياً في جواز سفرها، إلا أنها واحدة من النسخ الأصلية التي طُبعت في ذلك اليوم.
وديماجيو كان الزوج الثاني في حياة مونرو، بين زواجها من الشرطي
جيمس
دويرتي في بداية حياتها، وزواجها الأخير من الكاتب المسرحي الشهير
آرثر ميلر
، الذي انفصلت عنه قبل وفاتها المفاجئة عن عمر 36 عاماً.
(سكاي نيوز عربية)
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