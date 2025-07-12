في غزة.. منظمة تكشف عدد الأطفال الذين يُقتلون يومياً!

قال المتحدث باسم للطفولة (اليونيسيف) في كاظم أبو خلف إن 27 طفلاً يقتلون يومياً في منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023.

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وذكر أبو خلف في مداخلة مع أمس الجمعة أنه "لا يوجد تفسير للإسراف في القتل الذي يشهده قطاع غزة"، مشيراً إلى أن أكثر من 5 آلاف طفل في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية في أيار فقط.



ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرها بغزة بالتعاون مع ومكتب لتنسيق "أوتشا"، استشهد أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة.



والشهر الماضي، أفاد باستشهاد 66 طفلاً بسبب سوء التغذية في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على قطاع غزة، حيث تمنع دخول المتطلبات الأساسية، بما فيها حليب الأطفال. (الجزيرة نت)