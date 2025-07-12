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عربي-دولي

في غزة.. منظمة تكشف عدد الأطفال الذين يُقتلون يومياً!

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:21
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قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في فلسطين كاظم أبو خلف إن 27 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023.
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وذكر أبو خلف في مداخلة مع الجزيرة أمس الجمعة أنه "لا يوجد تفسير للإسراف في القتل الذي يشهده قطاع غزة"، مشيراً إلى أن أكثر من 5 آلاف طفل في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية في أيار فقط.

ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، استشهد أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة.

والشهر الماضي، أفاد مكتب الإعلام الحكومي باستشهاد 66 طفلاً بسبب سوء التغذية في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تمنع دخول المتطلبات الأساسية، بما فيها حليب الأطفال. (الجزيرة نت)
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