اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة

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ونقلت الجمعة، عن مصادر أمنية قولها إن اشتباكا اندلع بين قوات الأمن وجماعة مسلحة في مدينة تشابهار، بمحافظة سيستان وبلوشستان. قتل أربعة أشخاص، بينهم 3 عناصر شرطة، في اشتباك بين ومجموعة مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي .ونقلت الجمعة، عن مصادر أمنية قولها إن اشتباكا اندلع بين قوات الأمن وجماعة مسلحة في مدينة تشابهار، بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأضافت الوكالة، أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد أفراد المجموعة وإصابة آخر، ومقتل 3 من قوات الأمن وإصابة ضابط شرطة، كما تعرض 4 من إلى إصابات خلال العملية.



ولفت البيان الصادر عن أن "العناصر الإرهابية لاذوا بالفرار عقب تنفيذ هذه الجريمة، وقامت القوات الأمنية بمطاردتهم"؛ مؤكدا أن الوضع بات مستقرا وتحت سيطرة الأمن في هذه المنطقة.