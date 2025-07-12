ترامب يرى في بوتين شريكًا للسلام وزيلينسكي عقبة.. ماذا عن دعم كييف؟

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر غربية، إن حلفاء أوكرانيا
يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
يميل إلى اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
شريكاً له في المفاوضات، بينما يرى في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقبة الأساسية أمام السلام.
وأضافت الصحيفة أن الحلفاء لاحظوا تغيرًا في نبرة ترامب
تجاه الصراع، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيترجم إلى خطوات عملية مباشرة.
ورغم تأكيدهم على أهمية منظومات الدفاع الجوي الأميركية من طراز "باتريوت" في الدفاع عن أوكرانيا، فإنهم يرون أنها لن تُحدث فرقاً حاسماً في ديناميكيات الحرب.
في وقت سابق، أعلن زيلينسكي استئناف تسلّم الأسلحة من واشنطن
، بعد تقارير أفادت بنيّة الولايات المتحدة
تعليق توريد صواريخ "باتريوت"، وذخائر "GMLRS"، وصواريخ "هيلفاير"، ومنظومات "ستينغر".
وعقب ذلك، استدعت الخارجية الأوكرانية
القائم بالأعمال الأميركي في كييف، جون جينكل، وأكد زيلينسكي أن أوروبا
لا يمكنها تعويض دور الولايات المتحدة في توريد الأسلحة.
يذكر أنه في 3 تموز
، صرّح ترامب بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وبعد أيام، في 7 تموز أعلن استئناف إرسال الأسلحة والمعدات إلى كييف.
وتثير رؤية ترامب تجاه الأزمة الأوكرانية مخاوف داخل أوروبا، حيث يخشى عدد من القادة
من أن أي انفتاح مباشر على الكرملين من دون شروط واضحة قد يُفهم على أنه ضوء أخضر لموسكو لتكريس مكاسبها الميدانية، ما يقوّض أسس الدعم الغربي
لكييف.