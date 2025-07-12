ترامب يرى في بوتين شريكًا للسلام وزيلينسكي عقبة.. ماذا عن دعم كييف؟

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قالت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر غربية، إن حلفاء يعتقدون أن الرئيس الأميركي يميل إلى اعتبار شريكاً له في المفاوضات، بينما يرى في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقبة الأساسية أمام السلام.وأضافت الصحيفة أن الحلفاء لاحظوا تغيرًا في نبرة تجاه الصراع، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيترجم إلى خطوات عملية مباشرة.ورغم تأكيدهم على أهمية منظومات الدفاع الجوي الأميركية من طراز "باتريوت" في الدفاع عن أوكرانيا، فإنهم يرون أنها لن تُحدث فرقاً حاسماً في ديناميكيات الحرب.في وقت سابق، أعلن زيلينسكي استئناف تسلّم الأسلحة من ، بعد تقارير أفادت بنيّة تعليق توريد صواريخ "باتريوت"، وذخائر "GMLRS"، وصواريخ "هيلفاير"، ومنظومات "ستينغر".وعقب ذلك، استدعت الخارجية القائم بالأعمال الأميركي في كييف، جون جينكل، وأكد زيلينسكي أن لا يمكنها تعويض دور الولايات المتحدة في توريد الأسلحة.يذكر أنه في 3 ، صرّح ترامب بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وبعد أيام، في 7 تموز أعلن استئناف إرسال الأسلحة والمعدات إلى كييف.