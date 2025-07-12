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عربي-دولي

حدث أمنيّ ودويّ انفجارات... ماذا حصل مع الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 05:09
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تحدثت "العربية" عن حدث أمنيّ في خان يونس في غزة. 
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وأشارت إلى هبوط مروحيات إسرائيلية في خان يونس لإخلاء جرحى، بعد دويّ انفجارات.
 
 
 
 
 
 
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