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عربي-دولي
ترامب ينتقد صحفية: هذا "سؤال شرير"
Lebanon 24
12-07-2025
|
05:13
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زار الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، الجمعة، وسط
تكساس
، لتفقد
المناطق المتضررة
من الفيضانات الأخيرة، حيث التقى بعناصر الطوارئ والمسعفين، وشارك في جولة تفقدية برفقة حاكم الولاية
غريغ أبوت
ومسؤولين محليين.
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وفي ختام الجولة، شارك
ترامب
في جلسة حوارية
دارت
خلالها نقاشات حول جهود الإنقاذ والاستجابة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من غياب التحذيرات المسبقة التي كان يمكن أن تنقذ أرواحا، لا سيما في مقاطعة كير، التي سجلت أعلى عدد من الضحايا.
خلال الجلسة، طرح ترامب على
أبوت
سؤالا: "هل تريد أن تأخذ بعض الأسئلة أيها الحاكم؟ هل سيكون الصحفيون محترمين تجاه هذا الحدث المأسوي".
ثم دعا مراسلة "
سي بي إس نيوز
" ماريسا أرماس لطرح سؤال، لتسأله: "عدد من العائلات التي تواصلنا معها غاضبة، وتقول إن التحذيرات لم تصل في الوقت المناسب، وكان من الممكن إنقاذ أرواح. ماذا تقول لهؤلاء".
أجاب ترامب قائلا: "أعتقد أن الجميع قام بعمل رائع في ظل هذه الظروف. هذه كارثة تحدث مرة كل 500 أو حتى 1000 عام".
وأضاف: "أنا معجب بالجهود البطولية التي رأيتها. من يسأل سؤالا مثل هذا لا بد أن يكون شخصا شريرا. لا أعرف من أنتِ، لكن هذا سؤال شرير". (سكاي نيوز عربية)
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