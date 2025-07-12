في إيران.. إعدام رجل اغتصب طفلة وقتلها!

أعدمت السلطات ، اليوم السبت علناً، رجل أدينَ باغتصاب طفلة وقتلها، حسب ما أعلنت .

Advertisement

وصدر الحكم بالإعدام في آذار الماضي، وأيدته للبلاد لاحقاً.



وفي السياق، قال موقع "ميزان أونلاين" للسلطة القضائية إن عائلة الضحية، من مدينة بوكان شمال غربي ، شاركت في المحاكمة، وطالبت بالإعدام العلني.

ونقل الموقع عن المحلية ناصر عتباتي، أن "القضية حظيت باهتمام خاص بسبب التأثير العاطفي الذي أحدثته على الرأي العام".

وأوضح عتباتي أن الإعدام نفذ علناً "بناءً على طلب أسرة الضحية، والمواطنين نظراً للتأثير العاطفي الذي خلفته القضية على المجتمع".



ويُعاقب على القتل والاغتصاب بالإعدام في إيران التي تحتل المرتبة الثانية في العالم بعدد الإعدامات بعد ، وفق منظمات حقوقية.