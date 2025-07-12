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عربي-دولي

"خلاف العميق" بين ترامب وبوتين.. إقرأوا ما قاله تحليلٌ أميركيّ

Lebanon 24
12-07-2025 | 06:06
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نشرت شبكة "CNN" الأميركية تحليلاً جديداً تحدثت فيه عن عمق الخلاف الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تطور جديد على صعيد العلاقة بين الرجلين.
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ويقول التحليل إن ما يبدو هو أنَّ الرئيس الأميركي تعلم الدرس الذي استخلصه جميع أسلافه في القرن الحادي والعشرين بصعوبة، وهو أنه لا يمكن إعادة ضبط العلاقات الأميركي مع نظيره الروسي بوتين.
 
 
وأكمل: "يحاول ترامب دائماً تصعيد التوتر مع الأصدقاء والأعداء الأجانب من خلال الخطابات والرسوم الجمركية لكنه الآن يواجه خصماً لا يرحم، يرفع الرهانات ليس بالتهديدات، بل بالأرواح البشرية، كما تُظهر الغارات الجوية المكثفة بالطائرات المسيرة على كييف، وهي رسالة واضحة للبيت الأبيض".
 
التقرير يرى أن "ما يظهر هو أن ترامب قد وصل إلى نقطة تحول، إذ قد انتقل من إلقاء اللوم المبهم على أوكرانيا، ضحية الحرب، إلى اتهام روسيا، المعتدي، بإطالة أمدها دون داعٍ".
 
 
التحليل يقول أيضاً إن أحد المخاطر الكبيرة لفترة من التوتر بين البيت الأبيض والكرملين هو أن يدخل ترامب وبوتين في دوامة من التصعيد - ربما للدفاع عن المصداقية الهائلة التي استثمراها في العلاقة.
 
 
في المقابل، لا شيء في سلوك بوتين يوحي بأنه يريد مواجهة مع ترامب أو الولايات المتحدة، لكن الرئيس الروسي لطالما لوح بالسلاح النووي خلال الصراع الأوكراني، على ما يبدو لتخويف الشعوب الغربية.
 
 
وعليه، يقول التحليل إن رعب ترامب المتكرر من النتائج الكارثية لأي صراع نووي يعني أن هذه ورقة قد يلعبها الرئيس الروسي إذا تصاعدت التوترات حقاً. (CNN)
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