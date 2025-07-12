"خلاف العميق" بين ترامب وبوتين.. إقرأوا ما قاله تحليلٌ أميركيّ

نشرت شبكة "CNN" الأميركية تحليلاً جديداً تحدثت فيه عن عمق الخلاف الحالي بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، وذلك في تطور جديد على صعيد العلاقة بين الرجلين.

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ويقول التحليل إن ما يبدو هو أنَّ الرئيس الأميركي تعلم الدرس الذي استخلصه جميع أسلافه في القرن الحادي والعشرين بصعوبة، وهو أنه لا يمكن إعادة ضبط العلاقات الأميركي مع نظيره الروسي .

وأكمل: "يحاول دائماً تصعيد التوتر مع الأصدقاء والأعداء الأجانب من خلال الخطابات والرسوم الجمركية لكنه الآن يواجه خصماً لا يرحم، يرفع الرهانات ليس بالتهديدات، بل بالأرواح البشرية، كما تُظهر الجوية المكثفة بالطائرات المسيرة على ، وهي رسالة واضحة للبيت الأبيض".

التقرير يرى أن "ما يظهر هو أن ترامب قد وصل إلى نقطة تحول، إذ قد انتقل من إلقاء اللوم المبهم على ، ضحية الحرب، إلى اتهام ، المعتدي، بإطالة أمدها دون داعٍ".

التحليل يقول أيضاً إن أحد المخاطر الكبيرة لفترة من التوتر بين والكرملين هو أن يدخل ترامب وبوتين في دوامة من التصعيد - ربما للدفاع عن المصداقية الهائلة التي استثمراها في العلاقة.

في المقابل، لا شيء في سلوك بوتين يوحي بأنه يريد مواجهة مع ترامب أو ، لكن لطالما لوح بالسلاح خلال الصراع الأوكراني، على ما يبدو لتخويف الشعوب الغربية.