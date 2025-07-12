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عربي-دولي

بالفيديو... حريق مروّع في مركز تجاريّ في مصر

Lebanon 24
12-07-2025 | 06:24
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شهد مركز تجاري شهير في مدينة الشيخ زايد في مصر، حريقاً مروعاً اندلع داخل أحد المحال في الطابق الثاني، قبل أنّ يمتدّ إلى واجهة المبنى البلاستيكية، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي خسائر بشرية.


ووفقًا لمصادر أمنية في مديرية أمن الجيزة، فإن الحريق اندلع داخل صالون تجميل يقع في الطابق الثاني من "مول دبي" المكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل سريع وانتقالها إلى الواجهة الخارجية للمبنى. (ارم نيوز)
 
 
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