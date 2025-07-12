بالفيديو... حريق مروّع في مركز تجاريّ في مصر

شهد مركز تجاري شهير في مدينة الشيخ في مصر، حريقاً مروعاً اندلع داخل أحد المحال في الطابق الثاني، قبل أنّ يمتدّ إلى واجهة المبنى البلاستيكية، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي خسائر بشرية.





ووفقًا لمصادر أمنية في ، فإن الحريق اندلع داخل صالون تجميل يقع في الطابق الثاني من "مول دبي" المكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل سريع وانتقالها إلى الواجهة الخارجية للمبنى. (ارم نيوز)