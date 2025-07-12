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الشرع يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

Lebanon 24
12-07-2025 | 06:46
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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت، إلى باكو، في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان.
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وتأتي الزيارة بعد أن قررت أذربيجان تزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز، حيث صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق بأن أذربيجان مستعدة لتزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز. (روسيا اليوم)
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