الشرع يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

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وصل الرئيس السوري اليوم السبت، إلى ، في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان.وتأتي الزيارة بعد أن قررت أذربيجان تزويد الحكومة الجديدة بالغاز، حيث صرح الرئيس في وقت سابق بأن أذربيجان مستعدة لتزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز. (روسيا اليوم)