مفاجأة عن مخزون إيران من اليورانيوم... ماذا كشف مسؤول إسرائيليّ؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً قال في تصريحات لصحيفة " " الأميركية، إنّ " أبلغ الرئيس الأميركي ، نيّة توجيه ضربات لإيران، في حال استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي".في المقابل، نقلت الصحيفة عن المسؤول ، أنّ ردّ بالقول إنّه يفضل حلاً دبلوماسياً مع ، لكنه لم يُبدِ معارضة للخطة .وبيّن المسؤول أن لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية لاستئناف مهاجمة .وفي السياق عينه، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنّ "إسرائيل تأكّدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم".وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "البنتاغون لم يحسم بعد نتائج ضربته الجوية على منشآت إيران النووية، والتي نفّذتها في 22 حزيران الماضي".وأكّد المسؤولون "غياب أدلّة واضحة على تدمير البنية التحتية الحسّاسة بالكامل"، في وقتٍ تتضارب تقديرات الاستخبارات الأميركية بشأن تأثير الضربة على برنامج طهران . (الميادين)