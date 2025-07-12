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عربي-دولي

مفاجأة عن مخزون إيران من اليورانيوم... ماذا كشف مسؤول إسرائيليّ؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً قال في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نيّة تل أبيب توجيه ضربات لإيران، في حال استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي".
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في المقابل، نقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي، أنّ ترامب ردّ بالقول إنّه يفضل حلاً دبلوماسياً مع طهران، لكنه لم يُبدِ معارضة للخطة الإسرائيلية.

وبيّن المسؤول أن إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية لاستئناف مهاجمة إيران.

وفي السياق عينه، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنّ "إسرائيل تأكّدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "البنتاغون لم يحسم بعد  نتائج ضربته الجوية على منشآت إيران النووية، والتي نفّذتها واشنطن في 22 حزيران الماضي".

وأكّد المسؤولون "غياب أدلّة واضحة على تدمير البنية التحتية الحسّاسة بالكامل"، في وقتٍ تتضارب  تقديرات الاستخبارات الأميركية بشأن تأثير الضربة على برنامج طهران النووي. (الميادين)
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