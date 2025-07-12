Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ أون يستقبل لافروف في وونسان

Lebanon 24
12-07-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1390309-638879268460547428.jpg
Doc-P-1390309-638879268460547428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها في تيلغرام، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استقبل في منتجع وونسان اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
Advertisement
 
وجاء في البيان: "تم استقبال سيرغي لافروف من قبل رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون".
 
وأشار البيان إلى أن الوزير لافروف قام خلال اللقاء بنقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزعيم الكوري الشمالي.  

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي، وجود اتصال مستمر بين الزعيمين وحتما ستتم لقاءات شخصية بينهما في المستقبل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كيم جونغ أون يزور ضريح والده المؤسس في الذكرى الـ31 لوفاته
lebanon 24
12/07/2025 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شويغو وصل إلى بيونغيانغ حيث سيلتقي كيم جونغ أون
lebanon 24
12/07/2025 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"في حربها المقدسة" على أوكرانيا.. كيم جونغ أون يتعهد بتقديم أي دعم لروسيا
lebanon 24
12/07/2025 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته.. كيم جونغ أون يزور "الأب الروحي"
lebanon 24
12/07/2025 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
11:54 | 2025-07-12
11:44 | 2025-07-12
11:39 | 2025-07-12
11:35 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24