كيم جونغ أون يستقبل لافروف في وونسان

أعلنت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها في تيلغرام، أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون استقبل في منتجع وونسان اليوم، سيرغي لافروف.

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وجاء في البيان: "تم استقبال سيرغي لافروف من قبل رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية كيم جونغ أون".

وأشار البيان إلى أن الوزير لافروف قام خلال اللقاء بنقل تحيات إلى الزعيم الكوري الشمالي.



وأكد لافروف في عقب محادثاته مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي، وجود اتصال مستمر بين الزعيمين وحتما ستتم لقاءات شخصية بينهما في . (روسيا اليوم)