روسيا ترفض تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

أعلن نائب عن رفض تجديد العمل بمذكرة التفاهم بين والأمم المتحدة، لتصدير والأسمدة الروسية، معرباً عن انزعاج موسكو من نتائجها.

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وقال فيرشينين: "وُقعت هذه الوثيقة منذ 3 أعوام، ضمن اتفاقية أكبر شملت أيضاً قضايا الملاحة في ، وينتهي مفعولها في نهاية الشهر الجاري، وقد أبرمت المذكرة دون أي بند حول إمكانية تمديدها. ولم نتحدث عن التمديد". (الامارات 24)