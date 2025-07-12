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أردوغان: إلقاء "الكردستاني" سلاحه يفتح صفحة جديدة لتركيا

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:47
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى تقديم الدعم الكامل لعملية نزع سلاح المسلحين الأكراد التي بدأت بتسليم الدفعة الأولى من أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهي خطوة قال إنها تفتح صفحة جديدة للبلاد.
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وقال أردوغان متحدثا أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب مرحلة الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".

وأضاف: "نحن نعرف تماما ما نقوم به، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التساؤل. كل ما نقوم به هو من أجل تركيا، من أجل مستقبلها واستقلالها".
 
وأردف قائلا إن "الخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة وحدت الأمة"، مضيفا أن البرلمان سيضطلع بدور أساسي في وضع إطار عمل قانوني لإتمام عملية التخلي عن السلاح.

وتابع: "آمل أن يدعم برلماننا هذه العملية بأوسع مشاركة ممكنة".
 
وأحرق 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق أمس الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقودا ضد تركيا. (سكاي نيوز عربية) 
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