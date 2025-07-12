أردوغان: إلقاء "الكردستاني" سلاحه يفتح صفحة جديدة لتركيا

دعا الرئيس ، السبت، إلى تقديم الدعم الكامل لعملية نزع سلاح المسلحين التي بدأت بتسليم الدفعة الأولى من أسلحة مقاتلي ، وهي خطوة قال إنها تفتح صفحة جديدة للبلاد.

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وقال متحدثا أمام أعضاء في الحاكم في : "منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب مرحلة الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب العظيمة والقوية على مصراعيها".



وأضاف: "نحن نعرف تماما ما نقوم به، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التساؤل. كل ما نقوم به هو من أجل تركيا، من أجل مستقبلها واستقلالها".

وأردف قائلا إن "الخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة وحدت الأمة"، مضيفا أن سيضطلع بدور أساسي في وضع إطار عمل قانوني لإتمام عملية التخلي عن السلاح.



وتابع: "آمل أن يدعم برلماننا هذه العملية بأوسع مشاركة ممكنة".

وأحرق 30 من مقاتلي الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال أمس الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقودا ضد تركيا. (سكاي نيوز عربية)