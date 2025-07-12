عراقجي: لا قبول بأي اتفاق لا يعترف بحق إيران في التخصيب

قال ، إن "خانوا طاولة المفاوضات" بشأن الملف ، مشيرا إلى أن لن تقبل أي اتفاق "بدون الاعتراف بحق في التخصيب".

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وقال في تصريحات اليوم السبت خلال اجتماع مع السفراء والممثلين الأجانب المقيمين في طهران: "أن يتم انتهاك نظام منع الانتشار النووي بهذه السهولة، فهذا ليس خسارة لإيران فقط، بل هو خسارة للمجتمع الدولي والقانون الدولي قبل كل شيء".



وأضاف أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي وسيظل كذلك، ونحن دائما أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي وسنبقى كذلك، ونحن ملتزمون باتفاقية الضمانات، لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة، لكنه سيأخذ شكلا جديدا".



وتابع "بناء على قانون ، يدار تعاوننا من خلال للأمن القومي، وتدرس طلبات التعاون من الوكالة حالة بحالة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيتخذ القرار المناسب".



وأردف أن " شاركت في هذه الهجمات منذ اليوم الأول ودخلت في الهجوم (الحرب الأخيرة على إيران) وفي الحقيقة، الأميركيون خانوا طاولة المفاوضات، والآن إذا كانوا يسعون لاستئنافها، يجب التأكد من عدم تكرار مثل هذا الاعتداء".



وأوضح أن الأميركيين "جعلوا من خلال هجومهم، الوصول إلى حل عبر التفاوض أكثر صعوبة، وبعد الحرب الأخيرة ثبت أن الحل العسكري غير موجود، وأن البرنامج النووي الإيراني لن يدمّر بالقصف لأن هو الذي وصلت إليه إيران، ولا يمكن تدمير العلم بالقصف".

ولفت عراقجي أن أي حل يتم التفاوض عليه يجب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني في المجال النووي "وخاصة حق التخصيب".



وشدد"لن يُقبل أي اتفاق بدون الاعتراف بحق إيران في التخصيب، التخصيب هو إنجاز علمي كبير وقيم، نتيجة جهود وتضحيات العلماء الإيرانيين، وإيران ستحميه بحزم، لقد بذلت جهود كبيرة للحفاظ على هذا الإنجاز، وحتى في الآونة الأخيرة، تم فرض حرب على إيران للدفاع عنه".



وأشار وزير الخارجية إلى أنه إذا جرت مفاوضات في "فالموضوع الوحيد سيكون البرنامج النووي وضمان طبيعته السلمية مقابل رفع ، ولن يكون هناك أي موضوع آخر، خصوصا الدفاعية والعسكرية، على جدول المفاوضات".



وأكد أن إيران "ستحافظ على قدراتها العسكرية والدفاعية تحت أي ظرف، فهذه القدرات هي للدفاع عن الشعب الإيراني، وقد أثبتت كفاءتها وقوتها في الحرب الأخيرة، وهذه القدرات لن تكون أبدا موضوع تفاوض". (روسيا اليوم)