بعدما ألقاها.. ما مصير أسلحة حزب "العمال الكردستاني"؟

ذكر موقع "العربية" أن مراقبين تساءلوا عن مصير الأسلحة التي أحرقها مقاتلو حزب "العمال الكردستاني"، أمس الجمعة، في كهف بالقرب من مدينة ، ثاني أكبر محافظات إقليم . وجاء حرق الأسلحة في مراسم رمزية أقامها مقاتلو "الكردستاني" في إطار عملية التفاوض بينهم وبين .

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ووفق مصادر "العربية"، كان من المقرر أن يتم نقل الأسلحة بعد حرقها إلى متحف مدينة السليمانية في شارع سالم، لكن تم القرار.



وتقرر حاليا الاحتفاظ بالأسلحة التي أحرقها مقاتلو حزب "العمال الكردستاني" في كهف "جاسنة"، وهو موقع أثري وسياحي وتاريخي تمركز فيه القائد محمود الحفيد عام 1923 بعد قصف بريطاني على مدينة السليمانية، التي يبعد عنها الكهف مسافة 50 كيلومتراً إلى الغرب.

وبحسب المصادر، يعود سبب اختيار هذا الكهف للاحتفاظ بأسلحة "الكردستاني" إلى رمزيته، إذ تمت طباعة صحيفة "نداء الحق" في هذا الكهف يوم 2 أذار عام 1923.



وسيُخصص قسم من هذا الكهف ليكون مزارا لأسلحة مقاتلي "العمال الكردستاني"، وفقا للمصدر الذي أوضح أيضًا أن مقاتلي حزبي " الكردستاني" و" " لجأوا إلى هذا الكهف قبل عقود خلال صراعهما المسلح مع .

ويعد كهف "جاسنة" من أشهر الأماكن السياحية في قضاء دوكان قرب السليمانية، ويقصده الآلاف من السياح الذين يزورون ، وهو معروف كرمز للمقاومة الكردية.