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لقاء سوريّ - إسرائيليّ سيُعقد في أذربيجان... هل سيُشارك أحمد الشرع فيه؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:26
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن "لقاء مباشراً سيعقد بين مسؤول سوري وإسرائيلي في أذربيجان". 
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وأضاف المصدر أن "اجتماع باكو سيبحث الوجود الإسرائيلي العسكري في سوريا". 
 
وأكد أن الرئيس السوري أحمد "الشرع لن يشارك بالاجتماع السوري الإسرائيلي في باكو". 
 
ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة الشرع لإذربيجان. 
 
 
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