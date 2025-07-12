لقاء سوريّ - إسرائيليّ سيُعقد في أذربيجان... هل سيُشارك أحمد الشرع فيه؟

نقلت عن مصدر قوله إن "لقاء مباشراً سيعقد بين مسؤول سوري وإسرائيلي في أذربيجان".

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وأضاف المصدر أن "اجتماع سيبحث الوجود العسكري في ".

وأكد أن الرئيس السوري أحمد " لن يشارك بالاجتماع السوري الإسرائيلي في باكو".

ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة الشرع لإذربيجان.