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عربي-دولي
لقاء سوريّ - إسرائيليّ سيُعقد في أذربيجان... هل سيُشارك أحمد الشرع فيه؟
Lebanon 24
12-07-2025
|
09:26
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نقلت
وكالة الصحافة الفرنسية
عن مصدر
دبلوماسي
قوله إن "لقاء مباشراً سيعقد بين مسؤول سوري وإسرائيلي في أذربيجان".
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وأضاف المصدر أن "اجتماع
باكو
سيبحث الوجود
الإسرائيلي
العسكري في
سوريا
".
وأكد أن الرئيس السوري أحمد "
الشرع
لن يشارك بالاجتماع السوري الإسرائيلي في باكو".
ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة الشرع لإذربيجان.
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