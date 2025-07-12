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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة: مستعدون لمواصلة العمل على اتفاق

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:15
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انتقدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الاوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن، بحسب "فرانس برس".
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وقالت فون دير لايين في بيان إن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي".

واضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من آب. وفي الوقت عينه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا".
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