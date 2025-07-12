الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة: مستعدون لمواصلة العمل على اتفاق

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انتقدت رئيسة المفوضية الاوروبية لايين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأميركي بفرضها، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الاوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع ، بحسب "فرانس برس".وقالت في بيان إن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي ".واضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من آب. وفي الوقت عينه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح ، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا".