خلال نصف عام... تسجيل 2200 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة في أميركا

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وتلقى للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة أكثر من ألفي بلاغ عن مشاهدات غريبة. سجلت الأميركية زيادة ملحوظة في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة خلال النصف الأول من عام 2025.وتلقى للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة أكثر من ألفي بلاغ عن مشاهدات غريبة.

وشهد الأسبوع الأول من شهر وحده تسجيل 87 حالة مشاهدة مزعومة لأجسام طائرة مجهولة الهوية، بينما تصدر شهر يناير القائمة بعدد بلغ 560 مشاهدة مسجلة.



وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للبلاغات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوز 2200 تقرير، وهو رقم يفوق ما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من العامين الماضيين، مما يشير إلى تصاعد ملحوظ في هذه الظاهرة.



وفي سياق متصل، كشف استطلاع رأي أجرته مؤخرا قناة "نيوز نايشن" بالتعاون مع موقع "ديشين ديسك إتش كيو" عن اعتقاد أكثر من 40% من الأمريكيين بأن حكومتهم تخفي معلومات جوهرية تتعلق بوجود الأجسام الطائرة المجهولة وطبيعتها الحقيقية. (روسيا اليوم)