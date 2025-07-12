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عربي-دولي

خلال نصف عام... تسجيل 2200 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة في أميركا

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:34
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سجلت الولايات المتحدة الأميركية زيادة ملحوظة في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة خلال النصف الأول من عام 2025.
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وتلقى المركز الوطني للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة أكثر من ألفي بلاغ عن مشاهدات غريبة.
 
وشهد الأسبوع الأول من شهر تموز وحده تسجيل 87 حالة مشاهدة مزعومة لأجسام طائرة مجهولة الهوية، بينما تصدر شهر يناير القائمة بعدد بلغ 560 مشاهدة مسجلة. 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للبلاغات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوز 2200 تقرير، وهو رقم يفوق ما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من العامين الماضيين، مما يشير إلى تصاعد ملحوظ في هذه الظاهرة. 

وفي سياق متصل، كشف استطلاع رأي أجرته مؤخرا قناة "نيوز نايشن" بالتعاون مع موقع "ديشين ديسك إتش كيو" عن اعتقاد أكثر من 40% من الأمريكيين بأن حكومتهم تخفي معلومات جوهرية تتعلق بوجود الأجسام الطائرة المجهولة وطبيعتها الحقيقية. (روسيا اليوم)
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