الغزو الروسي يتضخم... والخطة حتى 2026

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كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني أن أكثر من 700 ألف جندي روسي يشاركون حاليًا في الحرب ضد ، في ارتفاع ملحوظ قُدّر بنحو 60 ألف جندي منذ أيار الماضي، و120 ألفًا منذ تشرين الثاني 2024، بحسب ما نقل موقع ليغا.نت.وكان الرئيس الأوكراني قد صرّح في نهاية حزيران أن عدد القوات الروسية المنتشرة على الجبهات بلغ 695 ألفًا، غير أن التقديرات الاستخباراتية تُظهر أن هذا الرقم قد تم تجاوزه بالفعل، مع تسجيل مشاركة قرابة 35 ألف عنصر إضافي من قوات الحرس الوطني الروسي، ينتشرون في المناطق المحتلة مؤقتًا، وكذلك في المناطق الحدودية الروسية: بريانسك، كورسك، وبيلغورود.وبحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست، يُعد الهجوم الروسي الصيفي الجاري الأكثر دموية للقوات الروسية منذ بدء الشامل في شباط 2022، رغم التقدّم البطيء ميدانيًا، إذ تشير التحليلات إلى أن قد تحتاج إلى قرن كامل للسيطرة التامة على الأراضي إذا استمرت وتيرة التقدّم الحالية.لكن موسكو، بحسب مصادر في الأوكراني، تملك خطة زمنية أكثر طموحًا. وتشير التقارير إلى أن يسعى بحلول عام 2025 إلى فرض السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وإنشاء منطقة عازلة على حدود الشمالية، على أن يمتدّ هدفه إلى السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية الواقعة شرق نهر دنيبرو وعزل عن بحلول عام 2026.