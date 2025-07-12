زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. رسائل مشفرة وإشارات متضاربة

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وكتب الموقع:" فيما يتعلق بإيران، يبدو التنسيق بين والولايات المتحدة قويًا. ويبدو أن نتنياهو والرئيس يتفقان بشكل عام على أهداف واشنطن في محادثاتها مع طهران: يجب على التخلي عن اليورانيوم المخصب، والموافقة على عدم الانخراط في أي تخصيب إضافي لليورانيوم، والسماح بعودة آمنة ووصول كامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع تقدم المحادثات، يجب على واشنطن تعزيز تهديد تطبيق عقوبات "العودة السريعة" اعتبارًا من خريف هذا العام. ويجب أن تعلم إيران أن احتمال توجيه ضربات إضافية من إسرائيل أو سيظل قائمًا إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي".أضاف:" إن إمكانية أن تؤدي هذه المواقف إلى اتفاق، كما يريد بوضوح، أمرٌ أقل يقينًا: فمن غير المرجح أن توافق إيران، في هذه المرحلة، على هذه الشروط، لأنها لن ترغب في الظهور بمظهر المستسلم بعد الضربات والأميركية خلال حرب الأيام الاثني عشر الشهر الماضي، وتأمل في الاحتفاظ بخيار مستقبلي لاستئناف برنامجها. لذا، إذا كانت واشنطن تأمل في التوصل إلى هذه الاتفاقات، فستحتاج إدارة ترامب إلى زيادة الضغط الذي تمارسه على طهران. ولكن الأمر الأكثر غموضا من التنسيق بين ترامب ونتنياهو بشأن الأعمال العدائية مع إيران هو مدى التقدم الذي أحرزه الزعيمان في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن. في السيناريو المتفائل، ربما أوضح ترامب لنتنياهو في لقائهما الثاني المغلق في البيت الأبيض، أنه مصمم على إنهاء الحرب، وأنه يريد عودة جميع الرهائن إلى ديارهم - سواء العشرين الذين يُفترض أنهم على قيد الحياة أو الثلاثين الذين يُعتقد أنهم ماتوا - وأنه لن يقبل باستئناف الحرب بعد ستين يومًا. في الواقع، تشير تقارير عديدة إلى أن مسؤولين أميركيين طلبوا من المفاوضين القطريين إبلاغ حماس بأن الولايات المتحدة ستصر على أن يُمهّد أي اتفاق لوقف إطلاق النار الطريق فورًا للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب نهائيًا، ويستمر حتى بعد مرور ستين يومًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق دائم. ووفقًا لتقارير إعلامية، قد يرأس هذه المحادثات بنفسه، مبعوث واشنطن الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف".تابع الموقع": إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فمن المحتمل ألا يُصرّ ترامب على أن ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار صراحةً على هذا الالتزام باتفاق دائم، وذلك لتجنيب نتنياهو مشاكل مع شركائه المتشددين في الائتلاف الحاكم في الداخل. لكن هذا سيكون موقف الولايات المتحدة على أي حال. ومن ناحية أخرى، ومع تداول هذه التقارير خلال الأيام الأربعة التي قضاها نتنياهو في واشنطن، ظهرت إشارات متناقضة أخرى. تعهد نتنياهو بمواصلة القتال حتى على حماس تمامًا، وأصرّ ، من الناحية التكتيكية، على بقاء قوات الدفاع الإسرائيلية في ممر موراج بغزة بين خان يونس ورفح. تعارض حماس وجود قوات الدفاع الإسرائيلية في هذه المنطقة، خارج خطوط وقف إطلاق النار المبرم بين كانون الثاني وآذار، ويجري تبادل خرائط جديدة لتضييق الفجوة. لكن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتحدث عن حشد نحو 600 ألف مدني فلسطيني في هذه المنطقة الصغيرة المتاخمة للحدود فيما يُسمى "مدينة إنسانية" - وهي عملية لم يبدأ الجيش الإسرائيلي التخطيط لها بعد. في هذه الأثناء، يُصرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، بأنه يرى في هذا التجمع للفلسطينيين تمهيدًا لرحيلهم من غزة. ويقول إنهم سيغادرون طواعيةً، لكن مدى طوعيتهم يبقى موضع شك كبير، فإجبار المدنيين على المغادرة سيُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وشكلًا من أشكال التطهير العرقي. إذا تمسكت إسرائيل بهذه المواقف في المفاوضات، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار بناءً على هذه الشروط اليمينية المتطرفة. وحتى لو طرحت القدس هذه الشروط علنًا، بينما تراجعت عنها خلف أبواب مغلقة في مفاوضات الدوحة، فإنها قد تُعرّض الاتفاق للخطر، وقد يبقى الرهائن في الأنفاق".واستطرد الموقع:" بينما تستمر هذه المحادثات، يُركز ترامب على تعزيز الفرص الاستراتيجية الإقليمية التي أتاحها النجاح العسكري ضد حماس وحزب الله وإيران، وسقوط نظام بشار في . ويسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات عدم اعتداء بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسوريا. ويبذل مبعوثه الخاص إلى سوريا، توم باراك، جهودًا حثيثة لتحقيق هذه الاتفاقيات. يسعى ترامب أيضًا إلى إعادة محادثات التطبيع مع إسرائيل. ويريد توسيع دائرة السلام في المنطقة بين شركاء واشنطن، أي إسرائيل والدول العربية. ويريد من هذه الدول العربية المساعدة في طرد قادة حماس المتبقين في غزة إلى المنفى. لكن صبر ترامب قد يكون له حدود. حرص نتنياهو على الترويج للتوافق بين حكومتيهما، قائلاً بعد لقائهما إنه وترامب على "تنسيق كامل"، وأن "كل ما تسمعونه أو تُطلعون عليه هو حماقة". لكن ما دامت الحرب في غزة مستمرة، فمن غير المرجح أن تتحقق الاختراقات الإقليمية التي يتطلع إليها ترامب".