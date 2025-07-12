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عربي-دولي

جريمة مروعة.. أب يحرم طفلته من الطعام حتى الموت

Lebanon 24
12-07-2025 | 12:05
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حكم على رجل من أتلانتا بالسجن لأكثر من 150 عامًا بتهمة قتل ابنته البالغة من العمر أربع سنوات عن طريق حرمانها من الطعام والماء.
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وقال ممثلو الادعاء إن رودني ماكوي (33 عاما) حكم عليه الخميس بتهمة قتل تريغر ماكوي بعد إدانته بالقتل والاختطاف وتهم أخرى.

وأدين أيضًا بتهم أخرى تتعلق بإساءة معاملة طفليه الآخرين، اللذين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، حسبما قالت السلطات.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، في بيان: "عانت تريغر من الجوع والعطش والإهمال على يد والدها، الذي استخدم العنف والسيطرة لمنعها وإخوتها من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها".

تم القبض على ماكواي في كانون الاول 2023 بعد إعلان وفاة تريغر في مستشفى في أتلانتا .

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن مذكرات الشرطة ذكرت أنها كانت تعاني من سوء التغذية الشديد وأن "وجهها بدا غائرًا حول العينين وعظام الخدين".

وأظهر تشريح الجثة أن وزنها كان 24 رطلاً فقط.

 
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