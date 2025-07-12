مقتل رياضيّ مشهور في البرازيل.. تفاصيل تكشف الحادثة!

قُتل لاعب كرة الطائرة البرازيلي السابق، بيريرا فاغونديس المعروف بلقب "إيفرتون بوي"، بعد أن اختُطف وأُطلق عليه الرصاص مساء الخميس، في مدينة كويابا بولاية ماتو غروسو.

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ووفقاً لتحقيقات الشرطة، تعرّض إيفرتون (46 عاماً) للاختطاف من قبل إيديرلي باتشيكو، الزوج السابق لصديقته الحالية، بينما كان يقود شاحنته، حسب ما نقلت صحيفة " ميل" .





وقام الجاني بضرب الضحية على رأسه قبل أن يُفقده السيطرة على المركبة التي اصطدمت بسيارة أخرى قرب محطة وقود.





كاميرات المراقبة وثقت لحظة الحادث، حيث شوهد المشتبه به وهو يفرّ من موقع الاصطدام بعد ثوانٍ من وقوعه، فيما أكد المسعفون وفاة إيفرتون بوي في مكان الحادث. ووفقاً لتحقيقات الشرطة، تعرّض إيفرتون (46 عاماً) للاختطاف من قبل إيديرلي باتشيكو، الزوج السابق لصديقته الحالية، بينما كان يقود شاحنته، حسب ما نقلت صحيفة " ميل" .وقام الجاني بضرب الضحية على رأسه قبل أن يُفقده السيطرة على المركبة التي اصطدمت بسيارة أخرى قرب محطة وقود.كاميرات المراقبة وثقت لحظة الحادث، حيث شوهد المشتبه به وهو يفرّ من موقع الاصطدام بعد ثوانٍ من وقوعه، فيما أكد المسعفون وفاة إيفرتون بوي في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن صديقة الضحية كانت قد أبلغت عن اختطافه قبل ساعات من الجريمة.

وتحقق الشرطة المدنية في الولاية في القضية، لكنها لم تصدر حتى الآن أي بيان بشأن دوافع الجريمة، سواء كانت بدافع أو لأسباب أخرى.

إيفرتون بوي، ابن لاعب السابق فاغونديس دا كونسيساو، كان نجماً في صفوف منتخب للشباب، وساهم في فوزه ببطولة العالم تحت 19 سنة عام 1995 في بورتو ريكو، وببطولة أميركا الجنوبية عام 1996 في باراغواي.