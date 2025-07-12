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عربي-دولي

مقتل رياضيّ مشهور في البرازيل.. تفاصيل تكشف الحادثة!

Lebanon 24
12-07-2025 | 12:43
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قُتل لاعب كرة الطائرة البرازيلي السابق، إيفرتون بيريرا فاغونديس المعروف بلقب "إيفرتون بوي"، بعد أن اختُطف وأُطلق عليه الرصاص مساء الخميس، في مدينة كويابا بولاية ماتو غروسو.
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ووفقاً لتحقيقات الشرطة، تعرّض إيفرتون (46 عاماً) للاختطاف تحت تهديد السلاح من قبل إيديرلي باتشيكو، الزوج السابق لصديقته الحالية، بينما كان يقود شاحنته، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقام الجاني بضرب الضحية على رأسه قبل أن يُفقده السيطرة على المركبة التي اصطدمت بسيارة أخرى قرب محطة وقود.


كاميرات المراقبة وثقت لحظة الحادث، حيث شوهد المشتبه به وهو يفرّ من موقع الاصطدام بعد ثوانٍ من وقوعه، فيما أكد المسعفون وفاة إيفرتون بوي في مكان الحادث.
وقالت الشرطة إن صديقة الضحية كانت قد أبلغت عن اختطافه قبل ساعات من الجريمة.
وتحقق الشرطة المدنية في الولاية في القضية، لكنها لم تصدر حتى الآن أي بيان بشأن دوافع الجريمة، سواء كانت بدافع الغيرة أو لأسباب أخرى.
إيفرتون بوي، ابن لاعب كرة القدم السابق جواو فاغونديس دا كونسيساو، كان نجماً في صفوف منتخب البرازيل للشباب، وساهم في فوزه ببطولة العالم تحت 19 سنة عام 1995 في بورتو ريكو، وببطولة أميركا الجنوبية عام 1996 في باراغواي.
 
 
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