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عدّاد الشهداء في غزة لا يتوقف

Lebanon 24
12-07-2025 | 13:26
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن 57882 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
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وقالت الوزارة في بيان لها إن 59 جثة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب 208 أشخاص، ليرتفع عدد الإصابات إلى 138095 إصابة في الهجوم الإسرائيلي.

وأضافت أن "العديد من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وعلى الطرقات حيث لا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى أن 17 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 53 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء والجرحى إلى 805، فيما أصيب أكثر من 5252 آخرين منذ 27 أيار الماضي.
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