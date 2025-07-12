مفاجأة.. لقاء إسرائيلي - سوري مباشر في هذه الدولة!

أفاد مصدر في ، السبت، بأنّ لقاء مباشراً سيجمع مسؤولاً سورياً وآخر إسرائيلياً في باكو، على هامش زيارة يجريها الرئيس الانتقالي أحمد إلى أذربيجان.

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وقال المصدر المطّلع على المحادثات، مفضلا عدم هويته،: "سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيراً إلى أن الشرع لن يشارك فيه.





وقال إن المحادثات تتمحور حول "الوجود العسكري المستحدث في "، في إشارة إلى مناطق توغّلت إليها القوات في ، بعد سقوط حكم قبل أكثر من 7 أشهر.



وزار الرئيس أحمد الشرع، السبت، أذربيجان، بحسب ما أفادت " ".



وتأتي الزيارة بعد أشهر من التمهيد الإعلامي في البلدين، ومن المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة.



وتُعد هذه الزيارة تتويجاً لمسار دبلوماسي، بدأ عقب سقوط نظام ، حيث زار الأذربيجاني يالتشين رافييف دمشق أواخر كانون الأول 2024، وأعلنت باكو بعدها استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية، بعد إغلاق استمر 13 عاماً. (24)