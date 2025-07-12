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عربي-دولي

مفاجأة.. لقاء إسرائيلي - سوري مباشر في هذه الدولة!

Lebanon 24
12-07-2025 | 13:25
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أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق، السبت، بأنّ لقاء مباشراً سيجمع مسؤولاً سورياً وآخر إسرائيلياً في باكو، على هامش زيارة يجريها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان.
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وقال المصدر المطّلع على المحادثات، مفضلا عدم الكشف عن هويته،: "سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيراً إلى أن الشرع لن يشارك فيه. 


وقال إن المحادثات تتمحور حول "الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغّلت إليها القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من 7 أشهر.

وزار الرئيس أحمد الشرع، السبت، جمهورية أذربيجان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتأتي الزيارة بعد أشهر من التمهيد الإعلامي في البلدين، ومن المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة.

وتُعد هذه الزيارة تتويجاً لمسار دبلوماسي، بدأ عقب سقوط نظام الأسد، حيث زار نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رافييف دمشق أواخر كانون الأول 2024، وأعلنت باكو بعدها استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية، بعد إغلاق استمر 13 عاماً. (24)
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