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من قلقيلية إلى بيت لحم.. خارطة استيطانية جديدة تكرّس الاحتلال

Lebanon 24
12-07-2025 | 13:35
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كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن عزم الحكومة بناء 2339 وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
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وتشمل الخطة الإسرائيلية بناء 1352 وحدة استيطانية في قلقيلية شمال الضفة الغربية، و430 وحدة في مستوطنتين قائمتين شمال شرق رام الله وشمال غرب القدس، بحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت أنه من المقرر بناء 407 وحدات استيطانية أخرى في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، و150 وحدة أخرى غرب رام الله.
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