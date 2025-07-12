من قلقيلية إلى بيت لحم.. خارطة استيطانية جديدة تكرّس الاحتلال

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كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن عزم الحكومة بناء 2339 وحدة استيطانية غير قانونية في المحتلة.وتشمل الخطة بناء 1352 وحدة استيطانية في قلقيلية ، و430 وحدة في مستوطنتين قائمتين وشمال غرب ، بحسب تقرير للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير .وأضافت أنه من المقرر بناء 407 وحدات استيطانية أخرى في جنوب الضفة الغربية، و150 وحدة أخرى غرب رام الله.