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عربي-دولي
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة
Lebanon 24
12-07-2025
|
13:57
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في حادثة تُسلّط الضوء على تصاعد السلوك غير المنضبط في الأجواء، اضطرت طائرة تابعة لشركة
tui airways
، كانت متجهة من كانكون (المكسيك) إلى
لندن
، إلى الهبوط اضطرارياً مساء الأربعاء في مطار بانغور الدولي بولاية مين الأميركية، عقب اندلاع
شجار
عنيف بين راكبين يُعتقد أنهما كانا ثملين ودخّنا داخل دورة المياه.
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وأكّدت تسجيلات للطيار أن قمرة القيادة كانت "آمنة"، لكن الأمر استدعى الهبوط لأسباب أمنية بعد تعذر السيطرة على الراكبين. وتم إنزال الزوجين من الطائرة، دون توجيه تهم جنائية، ما أثار استياء الركاب.
وأسفر الحادث عن احتجاز الركاب أكثر من 17 ساعة داخل صالة ضيقة ذات طابع عسكري، دون حقائبهم، بانتظار توفير طاقم بديل بعد تجاوز الطاقم الأساسي لساعات العمل القانونية. وعبّر عدد من الركاب عن غضبهم، واصفين التجربة بـ"الكابوس الجوي"، فيما تساءل كثيرون عن سبب ترك مئات الأشخاص رهائن لتصرف فردين "غير مسؤولين".
الحادث أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، وسط دعوات لمحاسبة الراكبين وتحميلهما تكاليف تحويل الرحلة، واقتراحات بفرض عقوبات صارمة على التدخين داخل الطائرات والسلوك العدائي.
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