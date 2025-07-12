17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة

Advertisement

وأكّدت تسجيلات للطيار أن قمرة القيادة كانت "آمنة"، لكن الأمر استدعى الهبوط لأسباب أمنية بعد تعذر السيطرة على الراكبين. وتم إنزال الزوجين من الطائرة، دون توجيه تهم جنائية، ما أثار استياء الركاب.وأسفر الحادث عن احتجاز الركاب أكثر من 17 ساعة داخل صالة ضيقة ذات طابع عسكري، دون حقائبهم، بانتظار توفير طاقم بديل بعد تجاوز الطاقم الأساسي لساعات العمل القانونية. وعبّر عدد من الركاب عن غضبهم، واصفين التجربة بـ"الكابوس الجوي"، فيما تساءل كثيرون عن سبب ترك مئات الأشخاص رهائن لتصرف فردين "غير مسؤولين".الحادث أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، وسط دعوات لمحاسبة الراكبين وتحميلهما تكاليف تحويل الرحلة، واقتراحات بفرض عقوبات صارمة على التدخين داخل الطائرات والسلوك العدائي.