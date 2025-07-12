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عربي-دولي

في بريطانيا.. نواب يطالبون حكومتهم بـ"الاعتراف بدولة فلسطين فوراً"!

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:02
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طالب عشرات من نواب حزب العمال في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بـ"الاعتراف الفوري" بدولة فلسطين، واتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من تهجير فلسطينيي قطاع غزة.
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وجاء ذلك في رسالة وجهها نحو 60 نائباً عن حزب العمال (الحاكم) في البرلمان البريطاني إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، نشرت مضمونها صحيفة "الغارديان"، السبت.

وحث النواب في رسالتهم الحكومة البريطانية على "اتخاذ خطوات فورية" لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها للتهجير القسري في مدينة رفح جنوبي غزة، والمضي قدماً نحو "الاعتراف بالدولة الفلسطينية فوراً". (الأناضول)
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