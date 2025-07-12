طالب عشرات من نواب في حكومة بلادهم بـ"الاعتراف الفوري" بدولة ، واتخاذ خطوات لمنع من تهجير فلسطينيي .

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وجاء ذلك في رسالة وجهها نحو 60 نائباً عن حزب العمال (الحاكم) في إلى ، نشرت مضمونها صحيفة "الغارديان"، السبت.