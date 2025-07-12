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عربي-دولي

إسرائيل تستعد لتقديم خرائط انسحاب جديدة استجابة لطلب قطري

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:05
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، بأن إسرائيل تعتزم تسليم خرائط جديدة تتعلّق بنطاق انسحاب قواتها من قطاع غزة، بما يشمل محور موراغ الاستراتيجي، وذلك في محاولة لدفع المحادثات المتعثرة قدمًا.
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ونقلت القناة عن مصدر أجنبي مطّلع أن الخطوة تأتي استجابة مباشرة لطلب قطري، بعد أن أوضح الوسيط أن الخرائط السابقة التي اقترحتها إسرائيل غير مقبولة بالنسبة لحركة "حماس"، وقد تؤدي إلى انهيار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق الإطار.

وبحسب القناة، من المتوقع أن تسلّم إسرائيل هذه الخرائط الجديدة للوسطاء غداً، في إطار جهود دولية متواصلة تهدف للتوصل إلى وقف إطلاق نار يشمل تبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات.
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