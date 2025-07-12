إسرائيل تستعد لتقديم خرائط انسحاب جديدة استجابة لطلب قطري

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أفادت القناة 12 ، مساء السبت، بأن تعتزم تسليم خرائط جديدة تتعلّق بنطاق انسحاب قواتها من ، بما يشمل محور موراغ الاستراتيجي، وذلك في محاولة لدفع المحادثات المتعثرة قدمًا.ونقلت القناة عن مصدر أجنبي مطّلع أن الخطوة تأتي استجابة مباشرة لطلب ، بعد أن أوضح الوسيط أن الخرائط السابقة التي اقترحتها إسرائيل غير مقبولة بالنسبة لحركة " "، وقد تؤدي إلى انهيار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق الإطار.وبحسب القناة، من المتوقع أن تسلّم إسرائيل هذه الخرائط الجديدة للوسطاء غداً، في إطار جهود دولية متواصلة تهدف للتوصل إلى وقف إطلاق نار يشمل تبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات.