تحذير لم يُطلق.. كيف ساهمت أخطاء رسمية في مأساة فيضانات تكساس؟

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وفي تقرير استقصائي نشرته صحيفة " "، تم أن سلطات مقاطعة كير فشلت في تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة، رغم امتلاكها التكنولوجيا اللازمة لتحذير السكان من ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي إلى مستويات كارثية في الرابع من .وبحسب الصحيفة، كان بالإمكان تحويل كل هاتف محمول في المنطقة إلى جهاز إنذار مبكر دون أي تكلفة تُذكر، ما كان من الممكن أن ينقذ أرواح العشرات، خصوصًا في معسكر "ميستيك"، حيث لقي 27 شخصًا مصرعهم بعد اجتياح المياه للمخيم.كما كشفت وكالة أسوشيتد برس عن أن الفيدرالية (FEMA) كانت قد أزالت عدة مبانٍ في المخيم من خرائط مخاطر الفيضانات، بعد استئناف تقدمت به الإدارة، ما خفّض تكلفة التأمين وساهم في تقليل القيود التنظيمية، وهو ما أثار تساؤلات حول مسؤولية الجهات المختصة.وفي مشهد يُعبّر عن عمق الكارثة، زار الرئيس الأميركي السابق ، برفقة زوجته ، مدينة كيرفيل يوم الجمعة لتفقد حجم الأضرار ولقاء فرق الإنقاذ، مؤكدًا في تصريح مقتضب أن "ما جرى لا يمكن السكوت عنه، ويجب محاسبة من قصّر".ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، حذّرت للأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة مجددًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يُنذر بمزيد من الفيضانات والانهيارات الطينية في المناطق التي لا تزال هشّة وعاجزة عن استيعاب كميات إضافية من المياه. (independent)