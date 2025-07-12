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عربي-دولي

عن تخصيب اليورانيوم الإيراني.. هذا موقف بوتين

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:55
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أفاد موقع أكسيوس، السبت، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين أنه يؤيد فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا تسمح فيه إيران بتخصيب اليورانيوم.
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ونفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التقرير، ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إن بوتين لم يرسل أي رسالة إلى إيران بهذا الشأن.
 
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت أيضا إن إيران تخطط للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من القيود التي فرضها برلمانها، لكنه أكد أن الوصول إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف يمثل قضايا أمنية.
 
وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران.

 
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