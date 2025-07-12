عن تخصيب اليورانيوم الإيراني.. هذا موقف بوتين

أفاد موقع أكسيوس، السبت، نقلا عن مصادر، أن بوتن أبلغ الرئيس الأميركي ومسؤولين إيرانيين أنه يؤيد فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا تسمح فيه بتخصيب اليورانيوم.

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ونفت وكالة أنباء تسنيم التقرير، ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إن لم يرسل أي رسالة إلى إيران بهذا الشأن.



وقال يوم السبت أيضا إن إيران تخطط للتعاون مع على الرغم من القيود التي فرضها برلمانها، لكنه أكد أن الوصول إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف يمثل قضايا أمنية. ونفت وكالة أنباء تسنيم التقرير، ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إن لم يرسل أي رسالة إلى إيران بهذا الشأن.وقال يوم السبت أيضا إن إيران تخطط للتعاون مع على الرغم من القيود التي فرضها برلمانها، لكنه أكد أن الوصول إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف يمثل قضايا أمنية.

وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من قبل الذرية يحتاج إلى موافقة للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران.



