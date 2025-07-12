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عربي-دولي

الإطاحة بـ"بيبي".. ضربة موجعة لمافيا في أميركا اللاتينية

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:21
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قالت السلطات الكولومبية الجمعة إنها ألقت القبض على زعيم للمافيا الإيطالية "ندرانجيتا" في أميركا اللاتينية والذي يُتهم بالإشراف على شحنات الكوكايين وإدارة طرق الاتجار غير المشروع إلى أوروبا.
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وحددت الشرطة المشتبه به بأنه جوزيبي باليرمو، المعروف أيضًا باسم "بيبي"، وهو إيطالي مطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والتي دعت إلى اعتقاله في 196 دولة.

وتم القبض عليه في أحد شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا، خلال عملية منسقة بين السلطات الكولومبية والإيطالية والبريطانية، بالإضافة إلى وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، بحسب تقرير رسمي.

وقال كارلوس فرناندو تريانا، رئيس الشرطة الكولومبية، إنه من المعتقد أن باليرمو جزء من "واحدة من أكثر الخلايا تماسكا" في مافيا ندرانجيتا.

ولقد وسعت منظمة "ندرانجيتا"، إحدى أقوى المنظمات الإجرامية وأكثرها سرية في إيطاليا، نفوذها في الخارج وتتهم على نطاق واسع باستيراد الكوكايين إلى أوروبا.

وأضاف تريانا أن المشتبه به "لم يقم فقط بقيادة عملية شراء شحنات كبيرة من الكوكايين في كولومبيا وبيرو والإكوادور، بل كان يسيطر أيضًا على الطرق البحرية والبرية المستخدمة في نقل المخدرات إلى الأسواق الأوروبية". (CBS)
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